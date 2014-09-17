Сбер и GigaChat рассказали, где можно отдохнуть и как сохранить деньги в отпуске

Сервис Сбера GigaChat подготовил список бюджетных направлений и полезные лайфхаки для летнего отпуска в Северо-Западном федеральном округе.

Валдайский национальный парк

Этот живописный уголок природы идеально подходит для любителей спокойного отдыха среди озёр и лесов. Здесь можно отправиться на прогулку вдоль берега озера Валдай, заняться рыбалкой или прокатиться на лодке. А ещё можно посетить знаменитый музей колоколов, расположенный неподалёку.

Ладожские шхеры

Если хотите насладиться видами девственной северной природы, отправляйтесь на острова Ладожского озера. Туристам предлагаются водные прогулки на катерах и яхтах между островами, покрытыми сосновыми лесами и скалистыми берегами. Можно устроить пикник прямо на берегу озера, отведав местной рыбы, приготовленной на костре.

Погрузиться в историю Великого Новгорода

Один из древнейших городов России привлекает своей богатой историей и архитектурными памятниками. Прогуляйтесь по улицам древнего города, посетите Новгородский кремль, загляните в музеи деревянного зодчества. Вечером устройте романтический ужин в одном из местных ресторанов, наслаждаясь вкуснейшими блюдами русской кухни.

Живописная природа Карелии

Посетите Олонец, Кондопогу, Петрозаводск и другие города Республики Карелия. Пройдите пешком по улочкам старинных русских поселений, насладитесь видом величественных карельских пейзажей и древних храмов. Отличная возможность совместить познавательную экскурсию с активным отдыхом на природе.

Активный отдых в Мурманской области

Август в Мурманской области — отличное время для прогулок по живописному Кольскому полуострову. Любители экстрима могут попробовать себя в скалолазании, походах на байдарках или конных маршрутах. После насыщенного дня рекомендуется расслабиться в уютном кафе или ресторане местного северного городка, попробовав блюда из свежей морской рыбы.

Также GigaChat дал советы для экономии денег в отпуске. Прежде всего стоит установить лимит на ежедневные траты, чтобы избежать перерасхода бюджета. Это также поможет сохранить средства в случае потери карты — злоумышленники не смогут снять с нее все деньги сразу. Чтобы избегать импульсивных трат — заранее составляйте свой маршрут и список покупок. Сервис Сбера напомнил о важности регулярной проверки состояния счёта и истории операций, чтобы отслеживать движение средств. Быстрее накопить на отпуск мечты поможет выгодный вклад или накопительный счет.

Для нас важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку в повседневных финансовых вопросах, в том числе при планировании отдыха. Поэтому карты Сбера дают возможности, которые помогают беречь деньги. Зарплатные клиенты могут открывать вклады с повышенной процентной ставкой, получать льготные условия по кредитам, а также пользоваться эксклюзивными скидками от наших партнеров. Если человек по каким-то причинам пока не может сменить свой зарплатный банк, но хочет пользоваться привилегиями зарплатного клиента Сбера, то для таких случаев у нас есть удобный сервис "Как зарплатный" — достаточно регулярно переводить предрассчитанную сумму себе на Сбер и пользоваться выгодными предложениями банка и партнёров. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: unsplash (Egor Myznik)