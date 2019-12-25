Президент "Абрау Дюрсо" назвал лучшие и худшие напитки для переговоров

По словам эксперта, на переговорах не должно быть пива или крепких напитков.

Президент группы "Абрау Дюрсо" Павел Титов назвал лучшие и худшие напитки для переговоров. Об этом он рассказал Радио РБК.

По словам эксперта, для переговоров наиболее подходящим напитком является белое вино. Он подчеркнул, что этот напиток держит в тонусе в процессе общения. Для успешного завершения переговоров Титов рекомендует игристое вино. Президент "Абрау Дюрсо" считает, что его можно открывать "на любой победный момент".

Также Титов считает, что на переговорах не должно быть пива или крепких напитков. По его словам, после употребления таких напитков переговоры "переходят из моментального увеселения в достаточно серьезную агрессию".

Фото: Pixabay.com