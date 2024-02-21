В ходе обысков обнаружили резервуары со спиртным объемом свыше 30 тонн.

В Москве пресекли крупное производство контрафактного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, производство нелегальной продукции располагалось в подсобных помещениях на территории нескольких населенных пунктов Московской области. Предварительно установлено, что организатором стал владелец одного из кафе. Отмечается. что алкоголь разливали по бутылкам и продавали в мелкие торговые объекты и заведения общепита.

В ходе обысков обнаружили резервуары со спиртным объемом свыше 30 тонн, а также более 4,2 тысячи литров готового к продаже товара без установленной законодательством маркировки. Вместе с оборудованием полицейские изъяли тару, этикетки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД МЕДИА