В Иркутске полицейские задержали скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя

В Иркутске сотрудники полиции задержали скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на улице Ширямова произошло столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место аварии инспекторы установили, что водитель иномарки проигнорировал требования дорожного знака и врезался в машину женщины, которая ехала ему навстречу. Кроме того, виновник аварии бросил транспортное средство и скрылся. Пострадавшая получила телесные повреждения.

Спустя время полицейские догнали нарушителя. У него были внешние признаки сильного опьянения. При себе у мужчины обнаружили несколько бутылок с алкоголем. В ходе опроса гражданин пояснил полицейским, что не помнит произошедшего. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях

Видео: Telegram / МВД МЕДИА