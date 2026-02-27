Во Владимирской области пресекли незаконное производство шоколадной продукции

Во Владимирской области сотрудники полиции пресекли незаконное производство шоколадной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, криминальное производство было выявлено в арендованном ангаре в Петушинском районе. На его территории изготавливался шоколад для дальнейшей продажи под известными брендами. Злоумышленники сбывали готовую продукцию в разных городах России через маркетплейсы, интернет-сервисы объявлений и социальные сети.
Сотрудники полиции задержали четверых человек. В результате обысков изъято порядка 10 тонн контрафактной продукции и сырья. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил не менее 10 млн рублей. Также установлено, что на производстве и на одном из подконтрольных сообщникам предприятий осуществляли трудовую деятельность иностранные граждане, не имеющие разрешение на трудовую деятельность.
Возбуждены уголовные дела. В отношении иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, составлены протоколы.
