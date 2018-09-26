МВД опубликовало кадры спасения похищенной девочки в Смоленске

Ее жизни ничего не угрожает.

МВД России опубликовало кадры спасения похищенной девятилетней девочки в Смоленске, поиски которой начались ранее. Видео опубликовали в Telegram-канале "МВД МЕДИА".

Похищенную девочку обнаружили в квартире одного из многоквартирных домов в Заднепровском районе. Ее жизни ничего не угрожает. Похитителя задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в похищении грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел утром 24 февраля. Девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера и не вернулась. Собака пришла домой одна. С подозреваемым сейчас работают следователи. По данным МВД, квартира, в которой нашли похищенную, принадлежит сожительнице злоумышленника.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА