Стало известно, как житель Тюменской области оказался в вагоне с углем

Курьезным случаем, который произошел в Тюменской области, заинтересовалась полиция. В сети распространился ролик, на котором житель города Ишим рассказывает о том, что находится в вагоне с углем. Уточняется, что он попал туда в состоянии алкогольного опьянения. Новостью поделились журналисты 360.ru.

Оперативники увидели в этих действиях признаки административного правонарушения. Мужчина признался, что до происшествия он был на застолье, но не помнит, как оказался в таком необычном положении. Проснувшись в состоянии алкогольного опьянения в шесть утра, понял, что выйти на работу не сможет. На кадрах он движется в товарном составе.

Затем молодой человек сообщил, что добрался до дома и поблагодарил пользователей, которые переживали за его судьбу. Отметим, что в прокуратуре дадут оценку состоянию безопасности на объектах инфраструктуры и эффективности режимных мероприятий.

