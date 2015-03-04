Общая стоимость госконтракта достигла почти 4 млрд рублей.

В Нижегородской области расследуется уголовное дело об афере при строительстве двух школ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, трое руководителей подрядной организации заключили муниципальные договоры на возведение учебных заведений по 1 100 мест каждое в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Общая стоимость госконтракта достигла почти 4 млрд рублей. После получения авансового платежа генподрядчик не выполнил обязательства в оговоренные сроки.

В результате комплекса оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастных к противоправной схеме. Их доставили в Дзержинск для проведения следственных действий. Дополнительно было проведено 10 обысков в офисах компании и жилых помещениях обвиняемых, расположенных в Москве и Новосибирске. Возбуждено уголовное дело.

