Россия увеличила выручку от экспорта консервированных огурцов в 1,5 раза

Россия в 2025 году увеличила выручку от экспорта консервированных огурцов в 1,5 раза. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Экспорт консервированных огурцов из России по итогам минувшего года составил 16 млн долларов. В натуральном выражении поставки выросли на 22%, до более 11,6 тыс. тонн. По данным "Агроэкспорта", оба показателя обновили исторический рекорд, который был зафиксирован в 2024 году. Тогда объем экспорта оценивался в 10,5 млн долларов (около 9,5 тыс. тонн).

Лидером среди основных покупателей консервированных огурцов стала Белоруссия. Экспорт оценивается в более 7 млн долларов. На втором месте идет Казахстан с показателем около 5 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Китай (более 600 тыс. долларов). В топ-5 рейтинга также вошли Киргизия (более 600 тыс. долларов) и Израиль (около 400 тыс. долларов).

Фото: pxhere.com