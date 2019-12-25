Южная Корея нарастила импорт российского алюминия
Сегодня, 9:37
В 2025 году объемы поставок составили 1,3 млн долларов.

Южная Корея нарастила импорт российского алюминия. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

По словам дипломата, поставки материала из России в Южную Корею не прекращались. Он подчеркнул, что экспорт осуществляется в рамках долгосрочных контрактов между российскими и южнокорейскими компаниями. По данным корейской таможенной службы, с 2020 года наблюдается тенденция наращивания экспорта российского алюминия в Южную Корею как в стоимостном, так и в физическом выражениях.

Зиновьев добавил, что в 2025 году объемы поставок составили 1,3 млн долларов. Всего из России в Южную Корею поставили 483 тыс. тонн аллюминия. Он подчеркнул, что местные импортеры закупают необходимый объем алюминия на мировых товарно-сырьевых биржах с учетом имеющихся договоренностей или рыночной конъюнктуры. 

Ранее мы сообщали, что авиакомпании Южной Кореи обсуждают с РФ возобновление прямых рейсов.

