Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с РФ возобновление прямых рейсов
Сегодня, 14:19
Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с Россией возобновление прямых рейсов. Об этом сообщил ТАСС президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

По его словам, представители корейских авиалиний были на Международном транспортно-логистическом форуме, где провели переговоры с российской стороной. Пак Чжон Хо добавил, что сейчас обсуждается, какое именно решение было бы приемлемо для обеих сторон. Кроме того, интерес к рейсам объясняется спросом у корейских компаний на товары из России.

Это ресурсы, энергетика и сельское хозяйство, нефтехимия, алюминий, цветные металлы. Что касается поставок из Кореи в Россию, то у нас действуют очень большие санкционные списки. Это сложно, некоторые компании, возможно, находят решения в обход через Центральную Азию.

Пак Чжон Хо, президент Корейско-российского делового совета

Ранее мы сообщали, что Южная Корея планирует запустить тестовый рейс по Севморпути в сентябре.

