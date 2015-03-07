Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с РФ возобновление прямых рейсов

Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с Россией возобновление прямых рейсов. Об этом сообщил ТАСС президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.
По его словам, представители корейских авиалиний были на Международном транспортно-логистическом форуме, где провели переговоры с российской стороной. Пак Чжон Хо добавил, что сейчас обсуждается, какое именно решение было бы приемлемо для обеих сторон. Кроме того, интерес к рейсам объясняется спросом у корейских компаний на товары из России.
Это ресурсы, энергетика и сельское хозяйство, нефтехимия, алюминий, цветные металлы. Что касается поставок из Кореи в Россию, то у нас действуют очень большие санкционные списки. Это сложно, некоторые компании, возможно, находят решения в обход через Центральную Азию.
Пак Чжон Хо, президент Корейско-российского делового совета
Ранее мы сообщали, что Южная Корея планирует запустить тестовый рейс по Севморпути в сентябре.
