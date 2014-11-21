Краткие майские праздники привели к падению выручки в отелях Петербурга

Из-за скромных по продолжительности выходных средний чек за ночь в гостиницах Северной столицы снизился на 9%

Короткие майские праздники, которые в 2026 году разделились на два блока выходных (с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая), привели к неожиданной "цепной реакции" на гостиничном рынке Петербурга. Вместо традиционного роста цен и доходов, средний чек за ночь в гостиницах Северной столицы, напротив, снизился по сравнению с прошлым годом.

По данным сервисов бронирования, которые приводит "Деловой Петербург" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ), средняя стоимость размещения в Петербурге на майские праздники составила 5,6 тыс. рублей. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в Москве средний чек за ночь снизился на 3% — до 5,1 тыс. рублей.

Больше всего от такой ситуации выиграл премиальный сегмент: выручку потеряли преимущественно отели среднего класса, а также гостиницы 3 и 4 звезды, которые начали демпинговать, чтобы привлечь клиентов в период низкого спроса. В результате гостиницам пришлось прибегнуть к уценке номеров.

По словам гендиректора гостиницы "Адмиралтейская" Ольги Киселевой, гостиницы 4 вынуждены предлагать размещение по цене трех звезд, что автоматически обрушивает цены и для "троек". Поэтому запускается "цепная реакция", где каждый сегмент теряет выручку. В первую очередь население отказывается от необязательных трат, к которым относятся и путешествия.

Несмотря на парадокс, туристический поток в Санкт-Петербург в период майских праздников остается высоким. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островка", большинство гостей предпочитают останавливаться в четырехзвездочных отелях, на долю которых пришлось почти каждое пятое бронирование (18%). Отмечается, что одной из главных причин "провальных" выходных с 9 по 11 мая, помимо экономии туристов, стала короткая продолжительность самих праздников, так как многие гости предпочли не отрываться от работы ради двух-трёх дней отдыха.

