Наибольшие закупки совершила Белоруссия.

Россия за январь 2026 года нарастила экспорт картофельных чипсов на 50 процентов в стоимостном выражении и на 16 процентов в физическом. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы федерального центра "Агроэкспорт". Известно, что отечественные поставки данной продукции за границу в общей ложности составили более 4,6 тысяч тонн на сумму, превышающую 22 миллиона долларов.

За первый месяц 2025 года - 4 тыс. тонн на почти $15 млн. Таким образом, по сравнению с январем прошлого года экспорт вырос на 16% в весе и 50% - в деньгах. пресс-служба "Агроэкспорт"

За первый месяц текущего года основными покупателями картофельных чипсов из России стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия. В этих государствах покупали чипсы на сумму в 8,5 миллиона семь миллионов, более 2,5 миллионов, свыше 1,4 миллиона, и около 762 тысяч долларов соответственно. В целом поставки осуществлялись более чем в 15 стран мира.

В России введут ГОСТ на чипсы.

Фото: pxhere.com