В России введут ГОСТ на чипсы

В России введут ГОСТ на картофельные чипсы. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

ГОСТ на чипсы будет действовать с 1 апреля 2026 года. Отмечается, что ранее документ с едиными требованиями к этому продукту отсутствовал. Новый стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля.

Отмечается, что по ГОСТу чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов. Документ также определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах.

