Новый ГОСТ на подсолнечное масло начнет действовать в РФ с июня 2027 года

Новая редакция ГОСТа актуализирует классификацию подсолнечного масла.

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на подсолнечное масло. В законную силу документ вступит с 1 июня 2027 года, но применять требования к выпуску продукта производители смогут и до начала официального введения в работу документа. Известно, что ГОСТ будет действовать взамен того, что был принят в 2013 году. В пресс-службе Росстандарта объяснили журналистам из информационного агентства "ТАСС", что обозначенная дата введения новых условий к выпуску продукции обеспечит российским производителям подсолнечного масла плавный переход без финансовых издержек.

Специалисты заметили, что классификация подсолнечного масла с учетом анализа мирового рынка и позиций масложировых предприятий. Теперь товар будет разделен на рафинированное дезодорированное вымороженное высшего и первого сорта, рафинированное дезодорированное первого сорта, рафинированное недезодорированное, нерафинированное прессовое вымороженное высшего и первого сорта, нерафинированное прессовое высшего, первого и второго сорта, нерафинированное экстракционное первого и второго сорта, смесь нерафинированного прессового масла и нерафинированного экстракционного масла первого и второго сорта. Дополнительно к этому определены требования по запаху, вкусу, прозрачности и прочим параметрам. Также в документе говорится о сорте, который предусмотрен непосредственного употребления в пищу детьми, а также изготовления продукции для детского питания В этом случае речь идет о рафинированном дезодорированном вымороженном масле высшего сорта. Кроме этого Росстандарт актуализирован условия маркировки. В качестве дополнительных сведений компании-производители смогут указывать сведения о содержании витамина Е, данные о насыщенных жирных кислотах, полиненасыщенных жирных кислотах (омега-3, омега-6) и мононенасыщенных жирных кислотах (омега-9).

В РФ с 2027 года изменятся правила, определяющие понятие "пиво".

Фото: pxhere.com