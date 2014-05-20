В РФ с 2027 года изменятся правила, определяющие понятие "пиво"

Если производитель отступит от требований ГОСТА, то продукт будет называться "пивной напиток".

Новый ГОСТ на территории России на пиво с 2027 года расширит возможности использования разных солодов при производстве пенного напитка и четко пропишет условия, при соблюдении которых продукт будет иметь право называться пивом. Соответствующими сведениями с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделилась кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова. Специалист уточнила, что по-прежнему ГОСТ остается добровольным. Однако речь сейчас идет "о смене правил игры" в правовом поле. Если изготовитель захочет использовать маркировку "ГОСТ", то ему придется неукоснительно следовать всем требованиям. В пиве доля солода должна составлять не менее 80 процентов, а доля несоложеного сырья не может превышать 20 процентов. Из них только два процента могут занимать сахаросодержащие продукта. Важно помнить, что в пиво не добавляется никакого этилового спирта. Продукт получается только за счет естественного брожения и пищевых добавок в разрешенном количестве и предусмотренных государственным стандартом.

С 1 января 2027 года вступает в силу новый национальный стандарт - ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия", который приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он заменит устаревший стандарт 2012 года. Елена Мясникова, эксперт

