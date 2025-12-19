Инновационный способ производства кофе без токсичного акриламида разработали в Петербурге

Вместо привычных зерен используется специальная разновидность семян растения бамии, позволяющая создать вкусный, полезный и экономически эффективный продукт.

Санкт-Петербургским политехническим университетом разработан уникальный метод изготовления альтернативного кофейного продукта, свободного от основных минусов традиционного кофе и его аналогов. Об этом пишет spb.aif.ru.

Новый напиток не содержит кофеин и потенциально опасные вещества, такие как акриламид, образующийся при обжаривании растительных ингредиентов. Вместо привычных зерен используется специальная разновидность семян растения бамии, позволяющая создать вкусный, полезный и экономически эффективный продукт.

Международные исследования показывают связь потребления кофе и производных напитков с риском онкологических заболеваний, предупреждают ученые СПбПУ. Кроме того, научное сообщество предупреждает о негативных последствиях регулярного употребления большого количества кофеина, включая формирование зависимости, симптомы отравления и повышенный риск проблем с сердцем и сосудами.

"Наш продукт представляет собой принципиально новое направление в создании здоровых и безопасных кофезаменителей, соответствующих принципам правильного питания", — прокомментировала Ксения Илларионова, преподаватель Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Политехнического университета.

Технология успешно прошла процедуру патентования и официально признана Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Фото: Pxhere