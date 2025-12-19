В Петербурге создали систему мгновенной оценки кровотока мозга

Отечественный комплекс поможет врачам быстрее лечить инсульты.

В Санкт-Петербурге разработали первый российский комплекс для оперативной оценки кровоснабжения головного мозга, который позволяет получать данные в режиме реального времени и использовать их при лечении тяжелых пациентов.

Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова совместно со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого представили программно-аппаратный комплекс для оценки церебральной ауторегуляции. Речь идет о ключевом защитном механизме, который обеспечивает стабильный кровоток в сосудах головного мозга при изменениях артериального давления.

Новая разработка не имеет прямых отечественных и зарубежных аналогов. Комплекс предназначен для использования в отделениях реанимации и нейрохирургии. Он позволяет врачам практически мгновенно получать объективную информацию о состоянии кровоснабжения мозга и при необходимости оперативно корректировать терапию пациентов с инсультами и другими тяжелыми патологиями.

В настоящее время существующие неинвазивные методы оценки церебральной ауторегуляции требуют от двух до трех часов на сбор, обработку и анализ данных. Новый комплекс сокращает этот процесс до нескольких секунд за счет применения оригинальных математических алгоритмов.

Принцип работы системы основан на мониторинге очень медленных спонтанных колебаний артериального давления и линейной скорости кровотока в средних мозговых артериях. Алгоритмы анализируют поступающие сигналы непосредственно во время исследования, без этапа последующей обработки. Результаты выводятся на экран практически сразу после начала измерений.

Ранее ученые ИТМО разработали установку, которая оценивает одноразовую посуду на биоразлагаемость.

Фото: pxhere