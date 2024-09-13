Ученые ИТМО разработали установку, которая оценивает одноразовую посуду на биоразлагаемость

При изучении темы ученые выяснили, что на рынке много псевдобиоразлагаемых товаров.

Ученые ИТМО в Петербурге разработали установку, оценивающую одноразовую посуду и кофейные стаканчики на биоразлагаемость. Отмечается, что соответствующая надпись на товаре не всегда означает, что продукт будет переработан, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В нижних колбах этого прибора находится компост, а внутри расположены части пластиковых стаканчиков, пакетов и другой упаковки.

Сущность работы установки в том, чтобы обеспечить постоянные, контролируемые условия на протяжение длительного количества времени. От 45 суток до шести месяцев у нас должна поддерживаться постоянная температура, влажность компоста, где происходит разложение материала, и обеспечиваться постоянная подача воздуха. Нелли Молодкина, доцент факультета экотехнологий ИТМО

Биоразлагаемым получится признать только тот материал, который в превращается в воду и углекислый газ или растворяется на 90%.

Основная наша задача – это получать результаты, которые соответствуют требованиям европейского законодательства. В частности, в плане сертификации оценки компостируемых материалов. В настоящий момент в России только начинается этот процесс и именной такой методики пока никто не использует. Нелли Молодкина, доцент факультета экотехнологий ИТМО

При изучении темы ученые выяснили, что на рынке много псевдобиоразлагаемых товаров. Они производятся из смеси пластика и крахмала.

Микропластик уже проникает в организм человека, а какие последствия это за собой повлечет мы пока не можем сказать, потому что требуются достаточно продолжительные исследовани. Но это безусловно будет очень большой вред для всего человечества. Даниил Пересторонний, магистр программы "Индустриальная экология" ИТМО

Ранее на Piter.TV: петербургские ученые будут искать новые методы лечения фобий.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"