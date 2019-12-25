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Петербургские ученые будут искать новые методы лечения фобий
Сегодня, 9:40
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Петербургские ученые будут искать новые методы лечения фобий

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На базе НИУ ВШЭ откроются три исследовательских центра: лаборатории психофизиологии эмоций, доказательной психологии здоровья и благополучия и центр языка и мозга.

На базе НИУ ВШЭ в Петербурге заработал Институт психологии здоровья. Подразделение будет объединять ученых, изучающих поведение человека и когнитивные процессы, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Откроются три исследовательских центра: лаборатории психофизиологии эмоций, доказательной психологии здоровья и благополучия и центр языка и мозга. В лаборатории психофизиологии эмоций планируется исследование стратегии и проявления регулирования эмоций. Ученые уже работают над мобильным приложением по снижению боязни пауков. Программа встроена в очки, через которые можно видеть проекции пауков на разных предметах. Таким образом, человек постепенно привыкает к раздражителю и меньше его боится. Помимо этого, в лаборатории начнут изучать образовательную тревожность – боязнь публичных выступлений и социальный дискомфорт. 

А в лаборатории доказательной психологии здоровья и благополучия изучат здоровый образ жизни и влияние климата на психологическое состояние молодежи. 

Ранее на Piter.TV: в СПбГУПТД разработали устройство для 3D-печати деталей из древесины. 

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ 

Теги: исследования ниу вшэ, психология, фобии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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