Петербургские ученые будут искать новые методы лечения фобий

На базе НИУ ВШЭ откроются три исследовательских центра: лаборатории психофизиологии эмоций, доказательной психологии здоровья и благополучия и центр языка и мозга.

На базе НИУ ВШЭ в Петербурге заработал Институт психологии здоровья. Подразделение будет объединять ученых, изучающих поведение человека и когнитивные процессы, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Откроются три исследовательских центра: лаборатории психофизиологии эмоций, доказательной психологии здоровья и благополучия и центр языка и мозга. В лаборатории психофизиологии эмоций планируется исследование стратегии и проявления регулирования эмоций. Ученые уже работают над мобильным приложением по снижению боязни пауков. Программа встроена в очки, через которые можно видеть проекции пауков на разных предметах. Таким образом, человек постепенно привыкает к раздражителю и меньше его боится. Помимо этого, в лаборатории начнут изучать образовательную тревожность – боязнь публичных выступлений и социальный дискомфорт.

А в лаборатории доказательной психологии здоровья и благополучия изучат здоровый образ жизни и влияние климата на психологическое состояние молодежи.

Ранее на Piter.TV: в СПбГУПТД разработали устройство для 3D-печати деталей из древесины.

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ