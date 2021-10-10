В СПбГУПТД разработали устройство для 3D-печати деталей из древесины

Новая разработка уже прошла испытания на одном из заводов Петербурга.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали устройство для создания прочных изделий из смеси древесной муки и полимера методом 3D-печати. Технология позволяет производить элементы мебели и другие детали сложной формы, имитирующие древесину, рассказали в пресс-службе Смольного 16 августа.

На мебельном производстве после этапа обработки древесины образуются опилки. На данный момент предприятия их утилизируют, в том числе и от дорогостоящей древесины. Однако им можно найти применение, переработав в древесную муку. Николай Евдокимов, старший преподаватель кафедры инженерной графики и автоматизированного проектирования СПбГУПТД

Отмечается, что на первом этапе печатают форму изделия, используя для этого обычный водорастворимый пластик, а затем заполняют ее смесью из модифицированной эпоксидной смолы, которая выполняет роль связующего компонента, и древесной муки. Так, поверхность конечного изделия становится гладкой.

После затвердевания изделие ставят в ультразвуковую ванну с водой, где растворяется пластик напечатанной ранее формы. В итоге получается цельнолитая композиционная деталь с высокими прочностными свойствами.

Новая разработка уже прошла испытания на одном из заводов Петербурга.

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Фото: пресс-служба Смольного