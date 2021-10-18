Петербургские ученые разработали аппарат, повышающий информационную скорость передачи данных

Устройство будет применяться в радионавигации, радиолокации и прочих смежных областях.

Ученые из Университета аэрокосмического приборостроения и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ разработали математический аппарат, повышающий информационную скорость передачи данных на 30 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Специалисты планируют использовать разработку в системах радиосвязи общего или специального назначения. Устройство будет применяться в радионавигации, радиолокации и прочих смежных областях.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга