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Петербургские ученые разработали аппарат, повышающий информационную скорость передачи данных
Сегодня, 10:12
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Петербургские ученые разработали аппарат, повышающий информационную скорость передачи данных

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Устройство будет применяться в радионавигации, радиолокации и прочих смежных областях.

Ученые из Университета аэрокосмического приборостроения и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ разработали математический аппарат, повышающий информационную скорость передачи данных на 30 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Специалисты планируют использовать разработку в системах радиосвязи общего или специального назначения. Устройство будет применяться в радионавигации, радиолокации и прочих смежных областях.

Ранее мы писали, что в ИТМО научили нейросеть создавать джазовую музыку.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

 

Теги: интернет, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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