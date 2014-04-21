В ИТМО научили нейросеть создавать джазовую музыку

Результаты работы алгоритма также могут быть переведены в музыкальные ноты, что позволяет "услышать" коммуникацию частиц.

Ученые из ИТМО и Тюменского университета (ТюмГУ) разработали алгоритм, способный расшифровать паттерны поведения капель внутри распыленного над водой облака. Исследование этих химических процессов может привести к созданию вычислительных устройств для программирования живых систем, включая кластеры бактерий, а также для решения сложных задач, с которыми не справляются современные компьютеры.

Результаты работы алгоритма также могут быть переведены в музыкальные ноты, что позволяет "услышать" коммуникацию частиц. Это первый случай наблюдения за реакциями внутри левитирующего скопления капель. Распыленная в воздухе жидкость формирует облако капель, которое напоминает принцип работы аэрозолей, таких как духи или спрей от боли в горле. Это облако называется капельным кластером.

Открытие явления принадлежит ученому из ТюмГУ Александру Федорцу. Капельный кластер представляет собой самоорганизованную систему частиц с собственными принципами взаимодействия. Внутри такого скопления жидкости капли способны передавать информацию друг другу, образуя коммуникационную сеть. Эта система может быть запрограммирована на выполнение определенных задач, но для этого необходимо понимать принципы ее функционирования и способы управления ею. Из-за скорости реакций и сложности "ловли" движения капель, изучение этих процессов представляет собой сложную задачу. Разработка ученых из ИТМО и Тюменского университета позволяет наблюдать за процессами внутри таких систем и выявлять закономерности поведения частиц.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)