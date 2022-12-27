Клинические исследования препарата от ботулизма анонсировали в Петербурге

Препарат представляет собой внутривенную инфузию. Пациент получает его в виде капельницы в течение часа.

Клинические испытания препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время. В настоящее время заключается договор с клинической базой. Первая фаза исследований, которая определит безопасность препарата, займет около трех месяцев. Об этом рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков.

Щебляков подчеркнул, что исследования будут проводиться в Санкт-Петербурге. Набор добровольцев начнется сразу после заключения договора с клинической базой. Это не займет много времени, поскольку в исследовании участвуют здоровые люди, а не пациенты с ботулизмом.

Препарат представляет собой внутривенную инфузию. Пациент получает его в виде капельницы в течение часа. Для лечения больных в будущем потребуется всего одна такая капельница, добавил Щебляков.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)