В ЛЭТИ создали метод экспресс-диагностики болезни Паркинсона по рисунку спирали

Один из самых простых способов диагностики этого заболевания – рисование пациентом спирали по точкам на листе бумаги. Сильные отклонения, например, вызванные тремором рук, могут указывать на когнитивные нарушения работы головного мозга.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали алгоритм на основе нейросети, способный по фотографии нарисованной пациентом спирали определять признаки, указывающие на наличие когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона. Об этом сообщили в ЛЭТИ.

Болезнь Паркинсона представляет собой серьезное нейродегенеративное заболевание, которое начинает проявляться у взрослых людей в возрасте от 30 до 50 лет и поражает клетки центральной нервной системы. К симптомам относятся замедленность движений, тремор, апатия, изменение тембра голоса и другие. Диагностировать это заболевание до появления симптомов практически невозможно. Ранняя диагностика важна, поскольку современные методы лечения направлены на замедление симптомов. По данным открытых источников, сегодня в мире насчитывается около 10 миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона.

Один из самых простых способов диагностики этого заболевания – рисование пациентом спирали по точкам на листе бумаги. Сильные отклонения, например, вызванные тремором рук, могут указывать на когнитивные нарушения работы головного мозга. Однако оценка рисунка пациента обычно проводится врачом "на глаз", основываясь на его опыте, поэтому актуальными становятся инструменты для получения более объективных результатов.

Ранее мы сообщили о том, что в ЛЭТИ создали батарею, заряжаемую цианобактериями.

Фото: citywalls.ru (Наталия)