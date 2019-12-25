В ЛЭТИ создали батарею, заряжаемую цианобактериями

Устройство представляет собой многослойную структуру, в основе которой лежит квадратная подложка миллиметровой толщины из полипропилена.

Научные сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) изобрели устройство альтернативной электроэнергии — батарею, которая заряжается от обитающих в воде цианобактерий, сообщает ТАСС.

В вузе отметили, что разработка отличается высокой экологичностью, а для её автономной работы на несколько часов потребуется лишь свет и вода. Устройство представляет собой многослойную структуру, в основе которой лежит квадратная подложка миллиметровой толщины из полипропилена. Её размер примерно сопоставим с площадью коробка спичек. На подложку предварительно наносят трафарет, определяющий расположение элементов устройства.

Сперва для батареи формируют электроды энергоячейки, их роль выполняют углеродные нанотрубки, которые в составе капли специальных чернил наносятся на подложку. Затем получившиеся электроды подпитывают водой, потребляемой цианобактериями, из которых формируется тонкая пленка. Микроорганизмы наносятся на поверхность батареи при помощи струйной печати с помощью нескольких капель водной среды, в которой эти бактерии и живут.

С помощью такого устройства можно обеспечить бесперебойную работу обычной светодиодной лампочки. Когда через несколько часов автономная работа батареи закончится, нужно будет лишь обновить слой гидрогеля.

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Фото: сайт ЛЭТИ