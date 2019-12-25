ЛЭТИ представил протез стопы с доказанной эффективностью

Специалисты провели маркерный видеоанализ.

В ЛЭТИ создали первый в России протез стопы, эффективность которого доказана с помощью маркерного видеоанализа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Разработка весит около 500 граммов. Компьютерные модели были спроектированы и проверены. Они способны выдержать массу до 85 килограммов. Отмечается, что автор разработки распечатала из гибкого пластика на 3D-принтере несколько вариантов важного элемента, подходящего для ноги пациента. Кроме того, специалисты провели маркерный видеоанализ.

Благодаря этой технологии специалисты смогут изготавливать протезы с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий. Кроме того, протезы включают модульные компоненты, поэтому их можно будет заменить после износа.

Ранее мы писали, что в Петербурге ЛЭТИ представил научные разработки.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга