В Петербурге ЛЭТИ представил научные разработки

В этом году вузу исполнилось 138 лет.

Накануне состоялась встреча ученых и преподавателей Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" с представителями городской администрации. В этом году вузу исполнилось 138 лет, пишет "Петербургский дневник" 17 июня.

В рамках мероприятия сотрудники ЛЭТИ представили автономный грузовой автомобиль, который может ориентироваться на местности в меняющейся дорожной обстановке. Машина оснащена малогабаритным радиолокационным комплексом, предназначенным для обнаружения беспилотников. Кроме того, представители университета продемонстрировали лабораторию лазерных технологий для разработки микросхем и компактный рентген для оперативной диагностики боевых травм.

Губернатор Петербурга отметил, что "передовая промышленность сделала город одним из флагманов нового президентского национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В частности, на прошлой неделе состоялась передача "Роскадастру" первых 25 гражданских дронов для аэрофотосъемки.

Ранее на Piter.TV: ученые ЛЭТИ создали компактный компьютер.

Фото: сайт ЛЭТИ