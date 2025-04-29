В ЛЭТИ начали серийное производство портативных рентгеновских аппаратов

Главное преимущество нового прибора заключается в его миниатюрных размерах и лёгкости (вес не превышает шести килограммов).

Электротехнический университет "ЛЭТИ" в Санкт-Петербурге совместно с промышленными партнёрами запустил серийное производство инновационных мобильных рентгеновских установок, предназначенных для оперативного оказания медицинской помощи военнослужащим в полевых условиях, пишет "Петербургский дневник".

Разработка устройства велась по заказу крупнейшего российского специализированного лечебного учреждения — Главнокомандующего военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Оно предназначено для быстрой диагностики переломов, ранений и последствий взрывных воздействий непосредственно на передовой линии военных действий.

Аппарат базируется на конструкции рентгенологического оборудования "ПАРДУС-Стома", изначально разработанной учёными университета для амбулаторного применения в стоматологической практике и хирургических операциях на лице и челюсти.

Главное преимущество нового прибора заключается в его миниатюрных размерах и лёгкости (вес не превышает шести килограммов). Аппарат обеспечивает низкую дозу радиоактивного излучения и высокую мощность, позволяя точно обследовать любую часть тела пациента.

Владимир Княгинин, зампредседателя Правительства Санкт-Петербурга, подчеркнул успехи вуза в выполнении комплексных научно-технических заданий в союзе с предприятиями реального сектора экономики. Отметив наличие активных связей с более чем сотней ведущих технологических компаний, чиновник заметил, что такая форма сотрудничества поддерживает цели, поставленные руководством страны по обеспечению технологического суверенитета и конкурентоспособности России.

Ранее мы сообщили о том, что Педиатрический университет прокомментировал визит полицейских.

Фото: сайт ЛЭТИ