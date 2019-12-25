Педиатрический университет прокомментировал визит полицейских

Мероприятия связаны с делом прошлого года, подчеркнули в вузе.

В пресс-службе Педиатрического университета прокомментировали визит правоохранителей днем 29 апреля. Мероприятия связаны с делом прошлого года, подчеркнули в вузе.

Признанная виновной доцент кафедры анатомии уже понесла наказание за коррупционные действия. Данный случай является единичным и не отражает системных проблем; функционирование университета остается стабильным и не подверглось негативному влиянию. Безусловно, администрация вуза и ректорат в курсе ситуации и способствуют следственным органам в решении всех задач, так как заинтересованы в полном очищении своих рядов от недобросовестных людей. Пресс-служба Педиатрического университета

Проректор по информационно-аналитическому обеспечению университета Валентин Сидоринсказал, что в настоящее время там обучаются около 10 тыс. человек. Вуз работает четко, слаженно и эффективно.

Мы готовимся к мероприятиям по 100-летию вуза, к приемной кампании, и рейтинги университета растут. Это подчеркивает, что все понимают: отдельные случаи и моменты не влияют на общий ход событий, и это самое главное. Валентин Сидорин, проректор по информационно-аналитическому обеспечению Педиатрического университета

Преподавательница Ольга Смирнова ставила зачеты за деньги. Она получила штраф и была лишена права заниматься педагогической деятельностью на 3,5 года.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета