В Педиатрический университет Петербурга пришли правоохранители

Правоохранители пришли с визитом в Педиатрический университет 29 апреля. Как стало известно "Фонтанке" от пресс-службы вуза, внимание силовиков связано с прошлогодним делом о взятках.
Как отметили в вузе, представители правоохранительных органов пришли в рамках уголовного дела, по которому в ноябре 2024 года уже состоялся суд. Однако, следственные действия продолжаются, выявляются прочие эпизоды взяточничества.
Мы сами заинтересованы в очистке наших рядов от недобросовестных людей, которые своими действиями порочат учреждение. Самое главное, что это никак не влияет на текущую работу вуза.
пресс-служба Педиатрического университета
В ноябре 2024 года доцент кафедры анатомии Ольга Смирнова была признана виновной в получении взяток от студентов, а также в служебном подлоге. Суд установил, что преподавательница ставила зачеты за деньги. Смирнова получила штраф и была и лишена права заниматься педагогической деятельностью на 3,5 года.
Также в прошлом году студенту-медику из СЗГМУ имени Мечникова дали 6,5 лет колонии за посредничество в даче взятки.
Фото: ВКонтакте/ Педиатрический университет | СПбГПМУ
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