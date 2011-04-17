В Педиатрический университет Петербурга пришли правоохранители

Как отметили в вузе, представители правоохранительных органов пришли в рамках уголовного дела о взятках, по которому в ноябре 2024 года уже состоялся суд.

Правоохранители пришли с визитом в Педиатрический университет 29 апреля. Как стало известно "Фонтанке" от пресс-службы вуза, внимание силовиков связано с прошлогодним делом о взятках.

Как отметили в вузе, представители правоохранительных органов пришли в рамках уголовного дела, по которому в ноябре 2024 года уже состоялся суд. Однако, следственные действия продолжаются, выявляются прочие эпизоды взяточничества.

Мы сами заинтересованы в очистке наших рядов от недобросовестных людей, которые своими действиями порочат учреждение. Самое главное, что это никак не влияет на текущую работу вуза. пресс-служба Педиатрического университета

В ноябре 2024 года доцент кафедры анатомии Ольга Смирнова была признана виновной в получении взяток от студентов, а также в служебном подлоге. Суд установил, что преподавательница ставила зачеты за деньги. Смирнова получила штраф и была и лишена права заниматься педагогической деятельностью на 3,5 года.

Также в прошлом году студенту-медику из СЗГМУ имени Мечникова дали 6,5 лет колонии за посредничество в даче взятки.

Фото: ВКонтакте/ Педиатрический университет | СПбГПМУ