Студенту-медику из СЗГМУ имени Мечникова дали 6,5 лет колонии за посредничество в даче взятки

Р. взяли под стражу в зале суда.

Красногвардейский районный суд Петербурга признал студента-медика Р. виновным в девяти эпизодах посредничества во взяточничестве и приговорил его к реальному сроку. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Р. являлся студентом СЗГМУ имени Мечникова с сентября 2019 года. Он рассказал одному из студентов о возможности получить хорошую оценку на экзамене за взятку преподавателю. Сам Р. вызвался стать посредником за небольшой процент. Студент передал Р. 373 500 рублей (из них 3500 рублей – плата за работу в качестве посредника). После чего студент-медик отдал неустановленному должностному лицу 370 000 рублей за положительную оценку за экзамен. Однако, это был не единственный случай посредничества.

Следствию удалось доказать еще восемь эпизодов передачи денег преподавателям за помощь на экзамене. Студент-медик признал свою вину. Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Р. взяли под стражу в зале суда.

В Ленобласти перед судом предстанет обвиняемый в даче взятки сотруднику таможни.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)