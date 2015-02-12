В Ленобласти перед судом предстанет обвиняемый в даче взятки сотруднику таможни

В Ленинградской области перед судом предстанет обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику таможни при незаконной транспортировке табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.
Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Эстонии. Он обвиняется в даче взятки сотруднику таможни.
Следствием установлено, что обвиняемый в октябре 2023 года с целью незаконного перемещения через границу табачных изделий в зоне деятельности таможенного поста Пулково предложил сотруднику таможни взятку за неприменение в отношении него мер таможенного контроля. Сотрудник таможни отказался от получения взятки.
Затем во время следственных действий обвиняемый, находясь в кафе в Кингисеппе, через посредника передал взятку в общей сумме 254 тысячи рублей сотруднику таможни, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Петербурге мигрант проведёт 3,5 года в колонии за попытку дать взятку сотрудникам ДПС.
Видео: пресс-служба СК по Ленобласти
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