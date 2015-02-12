В Ленобласти перед судом предстанет обвиняемый в даче взятки сотруднику таможни

Он хотел незаконно перевезти через границу табачную продукцию.

В Ленинградской области перед судом предстанет обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику таможни при незаконной транспортировке табачной продукции. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Эстонии. Он обвиняется в даче взятки сотруднику таможни.

Следствием установлено, что обвиняемый в октябре 2023 года с целью незаконного перемещения через границу табачных изделий в зоне деятельности таможенного поста Пулково предложил сотруднику таможни взятку за неприменение в отношении него мер таможенного контроля. Сотрудник таможни отказался от получения взятки.

Затем во время следственных действий обвиняемый, находясь в кафе в Кингисеппе, через посредника передал взятку в общей сумме 254 тысячи рублей сотруднику таможни, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге мигрант проведёт 3,5 года в колонии за попытку дать взятку сотрудникам ДПС.

Видео: пресс-служба СК по Ленобласти