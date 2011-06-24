Мигрант проведёт 3,5 года в колонии за попытку дать взятку сотрудникам ДПС

Эти деньги он предлагал за непривлечение к административной ответственности его земляка за нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ.

Мигранта приговорили к реальному сроку лишения свободы за попытку дать взятку правоохранителям в патрульной машине ДПС. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского района.

Суд установил, что ночью 10 декабря 2023 года Р., находясь в патрульной машине ДПС, припаркованной возле 35 отдела полиции по Приморскому району, положил на подлокотник между сидениями 50 тысяч рублей. Эти деньги он предлагал за непривлечение к административной ответственности его земляка за нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ.

Неоднократно предупрежденный об уголовной ответственности за дачу взятки подсудимый настаивал на принятии инспекторами ДПС денежных средств. Правоохранители взятку не приняли и сообщили о ней в дежурную часть отдела полиции.

Р. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Ранее замглавы администрации Адмиралтейского района был задержан за получение взятки.

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