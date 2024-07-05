Замглавы администрации Адмиралтейского района задержан за получение взятки

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заместитель главы администрации Адмиралтейского района Петербурга Игорь Комаров был задержан. Как сообщили в СК РФ, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Комарова задержали вместе с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ. Сейчас с ним проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно версии следствия, не позднее января 2022 года Комаров предложил руководителю ООО "Матис" за взятку способствовать в заключении контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и дальнейшему непринятию мер в случае выявления у компании нарушений в рамках исполнения контракта. После этого Комаров получил от генерального директора первую часть средств до заключения контракта в размере 150 тыс. рублей и вторую часть взятки в размере 1,1 млн рублей после приемки выполненных работ.Начало формы

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