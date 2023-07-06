У владельца строительной фирмы в Петербурге попытались похитить 5,5 млн рублей

Уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбуждены в отношении 33-летнего петербуржца.

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу на основании материалов УФСБ РФ по региону возбудило уголовное дело по факту попытки хищения 5,5 млн рублей у владельца строительной фирмы. Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбуждены в отношении 33-летнего петербуржца. Следствие установило, что он, действуя в группе с неустановленными лицами, располагал сведениями о проверке финансово-хозяйственной деятельности одной из строительных фирм сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Злоумышленник сообщил владельцу этой компании заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности повлиять на ход и результаты проверочных мероприятий и предложил передать ему 5,5 млн рублей для прекращения проверки.

При этом фигурант полномочиями по принятию каких-либо процессуальных решений не обладал, также он не имел намерений помогать владельцу фирмы. Мужчину задержали сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти во время передачи ему денежных средств.

Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу ему предъявлено обвинение, проведены обыски, выполняются иные следственные действия, направленные на формирование доказательственной базы по уголовному делу, и на установление возможных соучастников преступления, в том числе среди сотрудников УЭБиПК. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)