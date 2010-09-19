В Петербурге по делу о превышении должностных полномочий арестован полицейский

Фигурант в отделе полиции в доме 14к2 по Тихорецкому проспекту избил задержанного.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченного группы уголовного розыска 19-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району. Ему вменяют п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что 11 апреля фигурант в отделе полиции в доме 14к2 по Тихорецкому проспекту на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к мужчине, доставленному за совершение административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ, ударил его кулаком в область груди. Также полицейский нанес задержанному не менее 11 ударов ногами в область туловища и нижних конечностей.

Правоохранителя задержали 25 июня, в тот же день ему предъявили обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 24 августа 2024 года.

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Фото: Piter.TV