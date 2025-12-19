СК показал видео с задержанным экс-главой управления Росимущества в Дагестане

Мужчина подозревается в превышении полномочий.

Следственный комитет по Дагестану опубликовал в собственном Telegram-канале кадры с бывшим руководителем территориального управления Росимущества в республике. В настоящее время известно, что экс-чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В надзорном ведомстве объяснили журналистам, что в период с 2021 по 2024 год фигурант уголовного дела незаконно предоставил в аренду находившийся в федеральной собственности земельный участок. При этом лицензии на пользование недрами у получивших землю лиц не было. Позже местные бизнесмены получили участок в собственность.

По факту произошедшего ведется расследование по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ. Оперативники организовали обыски по месту жительства фигуранта. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Красноярске 14-летняя девочка бесследно исчезла в тот же день, что и сын бизнесмена.

Фото и видео: Следственный комитет России