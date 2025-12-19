  1. Главная
В Красноярске 14-летняя девочка бесследно исчезла в тот же день, что и сын бизнесмена
Сегодня, 10:15
Полиция и местные волонтёры занимаются поиском детей. 

На территории российского города Красноярске 14-летняя девочка бесследно исчезла в тот же день, что и сын известного бизнесмена Андрея Капли. Соответствующими данными поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. В СМИ узнали, что в текущий момент следственные органы изучают, связаны ли эти два случая друг с другом. По информации от новостного агентства "ТАСС", эти инциденты никак не связаны.

Как выяснили представители ТГ-канала SHOT, школьница ушла из дома на улице Волочаевской накануне около 15 часов дня 22 января, после чего её никто не видел. Дом, в котором девочка проживает, располагается примерно в трех километров от дома пропавшего юноши. Описание одежды ученицы, указанное в ориентировке правоохранительных органов, совпадает с внешним видом человека, с которым камеры зафиксировали пропавшего сына предпринимателя. Речь идет о черной куртке, капюшоне и уггах.

Эти случаи не связаны. Девочку ищет полиция.

сообщение от СК по региону

Похищенный в Красноярске подросток оказался сыном бизнесмена Капли.

Фото: Следственный комитет России

