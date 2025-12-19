Похищенный в Красноярске подросток оказался сыном бизнесмена Капли

Прокуратура предоставила переписку мальчика с неизвестными похитителями.

Похищенный на территории города Красноярска подросток, по предварительным сведениям от правоохранительных органов, оказался сыном крупного бизнесмена — Андрея Капли. Следственный комитет России по региону уточнил, что мальчик покинул дом вечером, 22 января. Кроме ребенка из дома пропали денежные средства в размере трех миллионов рублей, которые находились запертыми в сейфе. В надзорном ведомстве уточнили, что на предпринимателя через социальные сети вышли неизвестные лица, которые потребовали выкуп за мальчика в 30 миллионов рублей.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства похищения. Проверяется версия о причастности мошенников к исчезновению школьника. Напомним, что Андрей Капля известен в российском регионе как директор компании "Автоспецмаш". 2025 году предприниматель вошёл в ТОП-100 богатейших людей города, расположившись на 58 позиции.

Фото: скриншоты переписки от Прокуратуры по Красноярскому краю