Неизвестный похитил 14-летнего подростка в Красноярске

Рассматривается версия о том, что мальчик оказался под влиянием мошенников.

На территории Красноярского края неизвестные похитили 14-летнего подростка для того, чтобы потребовать от его родителей выкуп. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что юноша ушел из дома 22 января вместе с незнакомым человеком. Вечером в четверг отцу ребенка поступило сообщение с требованием предоставления преступникам денежных средств за возвращение мальчика. Также россиянин получил видеообращение от самого подростка, в котором тот указал на необходимость выполнения требований злоумышленников. В настоящее время ведется уголовное дело по статье за похищение несовершеннолетнего лица.

Прокуратура Красноярского края через социальные сети выложила видеообращение подростка, которого похитили неизвестные. Также ведомство опубликовало переписки отца с похитителями. Специалисты уточнили, что с отца требуется выплата в размере 30 миллионов рублей. В день пропажи ребенка мужчина заметил, что из сейфа пропали порядка трех миллионов рублей. В текущий момент изучается версия о том, что мальчик попал под влияние мошенников.

Фото и видео: Следственный комитет России