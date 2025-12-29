В ходе обыска у обвиняемых изъяли два травматических пистолета, нож и иные вещественные доказательства.

В Пятигорске осудят троих подельников за разбойные нападения на бизнесменов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным ведомства, с сентября 2024 года злоумышленники под предлогом выгодной сделки заманили бизнесмена в офис одного из сообщников в Пятигорске. Угрожая травматическим пистолетом и ножом, они избили потерпевшего, а затем похитили у него более 10,6 млн рублей. Также сообщается, что один из налетчиков причастен к нападению на другого коммерсанта осенью 2023 года, отобрав у жертвы свыше 1 млн рублей.

В ходе обыска у обвиняемых изъяли два травматических пистолета, нож и иные вещественные доказательства. Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области в ДТП погибли два человека.

Видео: ГУВД Ставропольского края