В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

В Новосибирской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в прес-службе регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 28 декабря на 1 363-м км автодороги Р-254 "Иртыш" на территории Коченевского района. По данным ведомства, водитель иномарки Toyota Camry столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате столкновения автомобиль отечественного производства выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Фредлайнер".

В результате аварии водитель и пассажирка Lada погибли. Сообщается, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области