В Шушарах иностранцы забрали из магазина брендовой одежды куртки стоимостью почти 160 тыс. рублей

Сейчас решается вопрос о применении мер процессуального принуждения.

В понедельник, 12 января, сотрудники полиции Пушкинского района получили сигнал о нападении на магазин брендовой одежды в посёлке Шушары.Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что вечером, приблизительно в промежуток времени с 20:15 до 20:40, двое незнакомых мужчин проникли внутрь торговой точки, расположенной по адресу: Пулковское шоссе, дом 60. Угрожая сотруднику заведения применением насилия, злоумышленники похитили три куртки и поспешно покинули место происшествия.

Размер материального ущерба составил 158 тыс. 350 рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("разбой").

В четврег, 15 января в ходе оперативного задания сотрудники отдела уголовного розыска УМВД РФ по Пушкинскому району, действуя в рамках специальной командировки, задержали двух подозреваемых в данном преступлении на территории Московской области. Установлено, что ими являются выходцы из соседнего государства 26 и 28 лет. Подозреваемые были доставлены обратно в Петербург. Сейчас решается вопрос о применении мер процессуального принуждения.

Ранее мы сообщили о том, что "дроп" обманул 90‑летнюю пенсионерку с Витебского проспекта на 1,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV