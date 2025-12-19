"Дроп" обманул 90‑летнюю пенсионерку с Витебского проспекта на 1,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в схеме по выводу украденных денежных средств. Об этом сообщает spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Расследование началось 18 декабря, когда в полицию поступило заявление от 90-летней жительницы дома № 53 по Витебскому проспекту. Женщина рассказала, что ей поступил телефонный звонок от незнакомца, который, используя легенду о якобы угрозе сохранности её сбережений, уговорил доверчивую пенсионерку передать курьеру сумму в размере 1 210 000 рублей прямо у неё дома.

В связи с установленным фактом крупного мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере"). В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение фигуранта. Задержание произошло поздно вечером 13 января у дома № 171 по проспекту Ветеранов.

Мужчина арестован на основании ст. 91 УПК РФ. Полиция продолжает расследование с целью выявления остальных участников организованной группы преступников.

Фото: Piter.TV