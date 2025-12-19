Водитель выбросил женщину из машины на Таллинском шоссе

Накануне вечером на Таллинском шоссе автомобилист выбросил пассажирку своего транспортного средства прямо на улицу, сообщает портал 78.ru.
Во время инцидента пострадавшая была босой. Водитель покинул автомобиль и грубо вытащил девушку из салона, волоча её по асфальту за одежду.
Несмотря на произошедшее, девушка смогла самостоятельно встать и приблизилась к мужчине. Конфликт перерос в драку, в ходе которой потерпевшей был нанесён удар в лицо. После этого девушка предприняла попытку вернуться обратно в машину, но мужчина резко тронулся с места, отчего жертва вновь оказалась на дороге. К счастью, ей удалось избежать столкновения с автомобилем.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств происшествия.
Фото: Piter.TV
