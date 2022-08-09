По данным ведомства, в 2015 году подозреваемая фиктивно трудоустроила восемь знакомых, которым не выделялись рабочие места.

В Красноярском крае расследуют аферу руководителя отдела кадров, похитившей у предприятия 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в 2015 году подозреваемая фиктивно трудоустроила восемь знакомых, которым не выделялись рабочие места и не оформлялись электронные пропуска для доступа на территорию завода. Она также регулярно направляла в бухгалтерию подложные документы, на основании которых на счета псевдоработников начислялись зарплата и премии.

Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. Также были допрошены в качестве свидетелей граждане, которые получали незаконные выплаты. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УМВД по Красноярскому краю