В Подмосковье полицейские раскрыли кражу мотоцикла из гаража. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о хищении принадлежащего ему мотоцикла из гаражного бокса. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина. В вечернее время злоумышленник взломал замок гаража и проник внутрь. Однако он не смог завести двигатель мотоцикла и решил отбуксовать его вручную до железнодорожной платформы, после чего уехал на пригородной электричке.

Сумма причинённого ущерба превысила 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время изъятый мотоцикл возвращен законному владельцу.

