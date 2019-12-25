В МВД рассказали, что делать при вербовке мошенниками

В киберполиции дали советы при звонке от аферистов.

Сотрудники российских правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах гражданам, а также никогда не предложат "поучаствовать в операции", "перевезти посылку" или что-то поджечь. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. Киберполицейские предупредили о том, чт важно перепроверять всю информацию, которую сообщают неизвестные лица.

Что необходимо делать при первых подозрениях: не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить сообщение от киберполиции

В том случае, если сомнительный звонок происходит из государственного органа, то необходимо прекратить разговор с аферистами и самостоятельно перезвонить по телефону с официального сайта. Если злоумышленники представляются полицейскими — предложить решить вопрос при личном обращении в подразделение, без "дистанционных указаний". В том случае, если речь идет о финансах или банковской сфере, то важно связаться с организацией через официальное приложение или номер на карте. Также человек может обсудить ситуацию с близкими людьми — это поможет ему снизить влияние давления и трезво оценить событие.

В МВД россиян предупредили о фальшивой "киберполиции".

