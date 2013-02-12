В МВД россиян предупредили о фальшивой "киберполиции"

В МВД России сообщили, что фальшивая "киберполиция" обещает возврат средств. Аферисты создают ресурсы и аккаунты с обещанием отдать деньги, а сама "полиция" якобы находится в различных странах и пользуется "поддержкой" "Интерпола", "Евросоюза" и прочих организаций.

Сообщения жертвам поступают из стран СНГ, а в Узбекистане заметили фейковый ролик местного канала, где "следователь" предлагает позвонить, чтобы вернуть украденные денежные средства.

Правоохранители советуют быть внимательными и осторожными в интернет-пространстве.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты на маркетплейсах. Они представляются "сотрудниками банка" и заявляют, что на счете якобы есть подозрительная активность. Войдя в аккаунт, злоумышленник может получить доступ к деньгам на балансе, изменить адреса и контакты, а также начать оформлять товары в рассрочку.

Фото: Piter.TV